У СБУ не знають про можливий обмін Сущенка

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Вівторок, 22 листопада 2016, 10:11

СБУ на даний момент нічого не відомо про переговори щодо обміну українського журналіста Романа Сущенка на Віктора Павленка, звинуваченого в роботі на російські ГРУ і затриманого в Рівному.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Поки що мені невідомо, щоб почалися якісь переговорні процеси, пов'язані із затриманим російським шпигуном (Павленко, - ред.)", - сказав він.

Раніше адвокат заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує його обмін на агента російської розвідки  Віктора Павленка, затриманого в Україні в жовтні.

Теми: Сущенко
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