НАПК позволили пользоваться одним авто за госсредства
Кабинет министров позволил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции пользоваться за государственные средства одним легковым автомобилем.
Соответствующее постановление №835 правительство приняло 16 ноября
Им НАПК внесено в приложение 1 к постановлению Кабмина от 26 декабря 2011 года №1399 "Об установлении лимита легковых автомобилей, обслуживающих органы исполнительной власти".
Лимит для НАПК установлено в один автомобиль.
В аннотации к постановлению сказано, что издержки на приобретение или аренду легкового автомобиля будут осуществляться в пределах бюджетных расходов, предусмотренных на содержание агентства.
Согласно упомянутому приложению, такой же лимит легковых автомобилей установлен для центральных аппаратов большинства ведомств, за исключением МВД и Минобороны, у которых лимит составляет 3 авто.
Впрочем, некоторые ведомства имеют еще авто для использования территориальными органами – больше всего их у Минюста: 1 067.
"Украинская правда", "Интерфакс-Украина"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.