НАЗК дозволили користуватися одним авто за держкошт

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Вівторок, 22 листопада 2016, 10:32

Кабінет міністрів дозволив Національному агентству з питань запобігання корупції користуватися за державний кошт одним легковим автомобілем.

Відповідну постанову №835 уряд ухвалив 16 листопада

Нею НАЗК внесено в додаток 1 до постанови Кабміну від 26 грудня 2011 року №1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".

Ліміт для НАЗК встановлено в один автомобіль.

У анотації до постанови сказано, що витрати на придбання чи оренду легкового автомобіля здійснюватимуться в межах бюджетних видатків, передбачених на утримання агенції.

Згідно зі згаданим додатком, такий же ліміт легкових автомобілів встановлено для центральних апаратів більшості відомств, за винятком МВС і Міноборони, у яких ліміт становить 3 авто.

Втім, деякі відомства мають ще авто для використання територіальними органами – найбільше їх у Мін’юсту: 1 067.

"Українська правда", "Інтерфакс-Україна"

Теми: НАЗК бюджет Кабінет міністрів
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