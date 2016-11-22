С начала года 54 россиянина попросили статус беженца в Украине

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Вторник, 22 ноября 2016, 11:44

С начала 2016 года 54 россиянина обратились к украинским органам власти с просьбой предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос "Доступа к правде".

Согласно документу, в 2015 году за таким статусом обращались 86 россиян, в 2014 – 130.

 

Кроме того, в аналогичной ответа прошлого месяца миграционная служба уточняла, что статус беженца получили лишь 4 россиян, а статус лица, нуждающегося в дополнительной защите – 10.

При этом 957 человек в 2016 году были принудительно возвращены обратно.

В 2015 году статус беженца или лица, который нуждается в дополнительной защите, получили 7 и 4 человека соответственно, а принудительно возвращены были 1312 россиян.

Как известно, в понедельник черниговские пограничники сообщили, что 45-россиянин, бывший активист патриотических организаций РФ попросил статус беженца в Украине.

Олег Шанковский, УП

Темы: беженцы Росcия
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