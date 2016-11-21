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Бывший российский активист попросил статус беженца в Украине

Понедельник, 21 ноября 2016, 16:19

В международном автомобильном пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области 45-летний гражданин России попросил статус беженца.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

"В международном автомобильном пункте пропуска Новые Яриловичи во время прохождения пограничного контроля на въезд в Украину к пограничному наряду с заявлением о предоставлении статуса беженца обратился 45-летний гражданин России", – сказал он.

По словам Дудко, объясняя причину такого шага, россиянин заявил, что на родине за активную гражданскую деятельность, направленную против правящего режима, он подвергается уголовному преследованию. Опрашивая мужчину, пограничники узнали, что некоторое время он был активистом патриотических организаций России, но затем перешел на противоположную сторону.

"Ситуация неоднозначная, поэтому комментариев мы не даем", – добавил Дудко.

После собеседования и оформления соответствующих документов гражданина России направили в управление миграционной службы в Черниговской области.

Дудко добавил, что за последние два года россияне около 5-6 раз обращались за статусом беженца в Черниговской области.

Темы: Росcиябеженцы
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