Российский контрактник заявил, что его уволили из-за отказа воевать на Донбассе

Старший сержант Владимир Марчуков, который служит в Мурманской области, пожаловался в Совет по правам человека при президенте на то, что 10 ноября его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту.

Как сообщает РБК, контрактник связывает свое увольнение с отказом ехать воевать на Донбасс.



Об истории Марчукова и других военнослужащих бригады, в которой жаловались на попытку отправить воевать на Донбасс в феврале 2015 года, без упоминания фамилии сержанта сообщала "Газета.Ru".



Марчуков с 1990 года служил в структурах МВД и Минобороны.

В марте 2014 года он призвался на военную службу в 536-ю бригаду, часть 10544.

Его направили в первый дивизион берегового противокорабельного комплекса "Редут" оператором ракетной установки.

Старший сержант рассказал РБК, что в конце января 2015 года контрактников его бригады вызвали в камбуз части, где подполковник Рустам Санжапов якобы пригрозил подчиненным увольнением при отказе ехать воевать на Украину.

Несколько человек сразу отказались, остальные 56 отправились в поселок Спутник под Мурманском, где располагается 61-я отдельная Киркенесская краснознаменная бригада морской пехоты.



В новой части военнослужащие прошли боевую переподготовку со сменой военных специальностей. Марчуков получил матросскую должность стрелка. Учения включали стрельбы и тренировки со спецтехникой.



В поселке военнослужащие жаловались на холод в казармах. В итоге в Спутник приехал заместитель по воспитательной работе части 10544 подполковник Вячеслав Оканев, который напомнил подчиненным о необходимости командировки на Украину.



Марчуков от поездки на Донбасс отказался, вместо этого его жена направила жалобу в СПЧ. В результате в часть выехала для проверки комиссия от Минобороны. Заместитель министра обороны Николай Панков в марте в заявлении в СПЧ отрицал сведения об отправке на Донбасс мурманских контрактников.



Жена Марчукова Виктория работала в матросской столовой в части 10544. Она заявила, что после обращения в СПЧ начальство столовой предупредило ее о внимании со стороны ФСБ. По словам Марчуковой, в итоге у нее отобрали пропуск в закрытый поселок, вынудили уволиться без записи в трудовой книжке и вернуться с ребенком в Мурманск.



Марчуков после инцидента в Спутнике вернулся с сослуживцами в часть 10544. Некоторые из его сослуживцев после инцидента в поселке уволились со службы сами или были переведены в другие части. К отдельным из них приезжали с опросами сотрудники ФСБ, заявил сержант.



В его жалобе в СПЧ говорится о давлении со стороны командования после скандала в Спутнике. Начальство незаконно вписывало в его служебную карточку взыскания, подделывая подписи, рассказал Марчуков. Эти отметки сержант снял через рапорт в военную прокуратуру. Давление на Марчукова после событий на условиях анонимности РБК подтвердил один из его сослуживцев.



Через год после событий в Спутнике, в январе 2016-го, дивизион Марчукова сократили и он попал за штат, однако контракт ему продлили. После месяца службы Марчукову представили аттестационный лист, в котором указывались дисциплинарные нарушения условий контракта. Расписаться в документе он отказался.



Переаттестацию командование назначило Марчукову на 8 ноября 2016 года, но он ее не прошел. 10 ноября его уволили из вооруженных сил приказом командующего Кольской флотилии. Марчуков называет аттестацию "показухой", поскольку после нее у него пропала служебная карточка с приказом о снятии прокуратурой и командиром бригады всех незаконных наказаний.

Кроме того, отмечает Марчуков, ему не выдали ксерокопию документа, несмотря на соответствующий рапорт. Марчуков считает приказ об увольнении незаконным и связывает его с отказом ехать на Донбасс. Старший сержант представил многочисленные положительные характеристики от МВД и военных за 18 лет службы.



Командир части 10544 полковник Юрий Рязанцев заявил РБК, что Марчуков провалил аттестацию из-за вождения в нетрезвом виде.



"31 декабря в прошлом году его остановили пьяным за рулем, — рассказал РБК командир части. — Документы [в часть] пришли только сейчас, он пытался договориться, чтобы документы не дошли до командования".



Марчуков подтвердил, что перед Новым годом его действительно останавливали нетрезвым за рулем, но об инциденте он сразу доложил командованию и заплатил штраф.

"Я уже понес наказание за административное правонарушение. У нас в дивизионе служат офицеры, которых лишали прав за пьяное вождение, и начальство об этом в курсе", — заявил старший сержант.