Російський контрактник заявив, що його звільнили через відмову воювати на Донбасі

Старший сержант Володимир Марчуков, який служить в Мурманської області, поскаржився до Ради з прав людини при президенті на те, що 10 листопада його звільнили зі служби з порушеннями його прав за контрактом.

Як повідомляє РБК, контрактник пов'язує своє звільнення з відмовою їхати воювати на Донбас.

Про історію Марчукова та інших військовослужбовців бригади, в якій скаржилися на спробу відправити воювати на Донбас в лютому 2015 року, без згадки прізвища сержанта повідомляла "Газета.Ru".

Марчуков з 1990 року служив в структурах МВС і Міноборони.

У березні 2014 року його призвали на військову службу в 536-у бригаду, частина 10544.

Його направили в перший дивізіон берегового противокорабельного комплексу "Редут" оператором ракетної установки.

Старший сержант розповів РБК, що в кінці січня 2015 року контрактників його бригади викликали в камбуз частини, де підполковник Рустам Санжапов нібито пригрозив підлеглим звільненням у разі відмови їхати воювати в Україну.

Кілька людей відразу відмовилися, інші 56 вирушили в селище Супутник під Мурманськом, де розташовується 61-а окрема Кіркенеська краснознаменна бригада морської піхоти.

У новій частині військовослужбовці пройшли бойову перепідготовку зі зміною військових спеціальностей. Марчуков отримав матроську посаду стрілка. Навчання включали стрільби і тренування зі спецтехнікою.

У селищі військовослужбовці скаржилися на холод в казармах. У підсумку в Супутник приїхав заступник з виховної роботи частини 10544 підполковник В'ячеслав Оканев, який нагадав підлеглим про необхідність відрядження в Україну.

Марчуков від поїздки на Донбас відмовився, натомість його дружина направила скаргу в РПЛ. В результаті в частину виїхала для перевірки комісія від Міноборони. Заступник міністра оборони Микола Панков в березні в заяві в РПЛ заперечував відомості про відправку на Донбас мурманських контрактників.

Дружина Марчукова Вікторія працювала в матроській їдальні в частині 10544. Вона заявила, що після звернення до РПЛ керівництво їдальні попередило її про увагу з боку ФСБ. За словами Марчукова, в результаті у неї відібрали пропуск в закрите селище, змусили звільнитися без запису в трудовій книжці і повернутися з дитиною до Мурманська.

Марчуков після інциденту в Супутнику повернувся з товаришами по службі в частину 10544. Деякі з його товаришів по службі після інциденту в селищі звільнилися зі служби самі або були переведені в інші частини. До декого із них приїжджали з опитуваннями співробітники ФСБ, заявив сержант.

У його скарзі до РПЛ йдеться про тиск з боку командування після скандалу в Супутнику. Керівництво незаконно вписувало в його службову картку стягнення, підробляючи підписи, розповів Марчуков. Ці позначки сержант зняв через рапорт у військову прокуратуру. Тиск на Марчукова після усіх подій на умовах анонімності РБК підтвердив один з його товаришів по службі.

Через рік після подій в Супутнику, в січні 2016- го, дивізіон Марчукова скоротили і він потрапив поза штат, проте контракт йому продовжили. Після місяця служби Марчукову представили атестаційний лист, в якому вказувалися дисциплінарні порушення умов контракту. Розписатися в документі він відмовився.

Переатестацію командування призначило Марчукову на 8 листопада 2016 року, але він її не пройшов. 10 серпня його звільнили зі збройних сил наказом командувача Кольської флотилії. Марчуков називає атестацію "показухою", оскільки після неї у нього зникла службова картка з наказом про зняття прокуратурою і командиром бригади всіх незаконних покарань.

Крім того, зазначає Марчуков, йому не видали ксерокопію документа, незважаючи на відповідний рапорт. Марчуков вважає наказ про звільнення незаконним і пов'язує його з відмовою їхати на Донбас. Старший сержант представив численні позитивні характеристики від МВС і військових за 18 років служби.

Командир частини 10544 полковник Юрій Рязанцев заявив РБК, що Марчуков провалив атестацію через водіння в нетверезому вигляді.

"31 грудня минулого року його зупинили п'яним за кермом, - розповів РБК командир частини. - Документи [в частину] прийшли тільки зараз, він намагався домовитися, щоб документи не дійшли до командування".

Марчуков підтвердив, що перед Новим роком його дійсно зупиняли нетверезим за кермом, але про інцидент він відразу доповів командуванню і заплатив штраф.

"Я вже поніс покарання за адміністративне правопорушення. У нас в дивізіоні служать офіцери, яких позбавляли прав за п'яне водіння, і керівництво про це знає", - заявив старший сержант.