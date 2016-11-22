Горячее всего во вторник было на Мариупольском направлении - штаб АТО

Во вторник горячее всего было на Мариупольском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, боевики неоднократно обстреливали Широкино, используя минометы различных калибров, противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие.

"Из минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Тарамчук, Водяное, Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов - Марьинку. По Новотроицкому и Павлополю огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

Утром боевики открыли огонь по украинским позициям в районе Красногоровки, используя установки РСЗО "Град - П" ("Партизан").

"Оккупанты выпустили в нашу сторону 4 одиночных боеприпаса от РСЗО БМ-21"Град" калибром 122 миллиметра", - сообщили в пресс-центре АТО.

Согласно информации, на Донецком направлении Авдеевка попала под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новозвановку и Новоалександровку.

"В целом огонь по нашим позициям враг открывал 19 раз", - рассказали в пресс-центре.

Украинская правда