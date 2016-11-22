Найгарячіше у вівторок було на Маріупольському напрямку - штаб АТО

00
0
Вівторок, 22 листопада 2016, 20:12

У вівторок найгарячіше було на Маріупольському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, бойовики неодноразово обстрілювали Широкине, використовуючи міномети різних калібрів, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю.

"З мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Тарамчук, Водяне, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів – Мар’їнку. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

Зранку бойовики відкрили вогонь по українських позиціях в районі Красногорівки, використовуючи установки РСЗВ "Град - П" ("Партизан").

"Окупанти випустили у наш бік 4 одиночні боєприпаси від РСЗВ БМ-21 "Град" калібром 122 міліметри", - повідомили у прес-центрі АТО. 

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. 

На Луганському – з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Новозванівку та Новоолександрівку. 

"Загалом вогонь по наших позиціях ворог відкривав 19 разів", - розповіли у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гаага визнала докази злочинів РФ в Україні серйозними – Луценко 22 листопада 2016, 17:14
Кучма: нам соромно, що ми не дотиснули відкриття КПВВ "Золоте" 22 листопада 2016, 14:59
Бойовики заявляють, що запровадили "подвійне громадянство" 22 листопада 2016, 13:06
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія просить зустрічі із силовиками, яких затримала СБУ
Російський контрактник заявив, що його звільнили через відмову воювати на Донбасі
Суд призначив відеодопит Януковича на п'ятницю
Підозрюваного у вбивстві поліцейських у Дніпрі залишили під вартою
Усі новини
Митці на барикадах

Розпач і Гнів на Михайлівській. Фрагменти з книжки "Майдан від першої особи"

Це Земля

Неймовірні фото планети з книжки британського астронавта