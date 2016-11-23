Геращенко: Планируется увеличить число пограничников и окошек на КПВВ

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Среда, 23 ноября 2016, 02:18

В зоне проведения АТО планируется улучшение менеджмента работы контрольных пунктов въезда/выезда.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и представителями международных гуманитарных организаций.

"Среди других тем, которые поднимались сегодня-улучшение менеджмента работы КПВВ, здесь будут положительные сдвиги, в частности, разрешение на увеличение личного груза, который могут провозить граждане через КПВВ. И также планируется увеличить количество пограничников и рабочих окошек на КПВВ, чтобы ускорить время прохождения для граждан", - сообщила она.

Также в ходе встречи украинская сторона выразила обеспокоенность тем, что на оккупированных территориях фактически заблокирована работа международных организаций.

Темы: Геращенко АТО
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