Геращенко: Планується збільшити число прикордонників і віконець на КПВВ

У зоні проведення АТО планується поліпшення менеджменту роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду.

Про це повідомила в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко після зустрічі з міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом і представниками міжнародних гуманітарних організацій.

"Серед інших тем, що піднімалися сьогодні- покращення менеджменту роботи КПВВ, тут будуть позитивні зрушення, зокрема , дозвіл на збільшення особистого вантажу, що його можуть провозити громадяни через КПВВ . І також планується збільшити кількість прикордонників та робочих віконець на КПВВ, аби пришвидшити час проходження для громадян", - повідомила вона.

Також в ході зустрічі українська сторона висловила стурбованість тим, що на окупованих територіях фактично заблокована робота міжнародних організацій.