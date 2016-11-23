Власти "ЛНР" не платят за водоснабжение, жители могут остаться без воды

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Среда, 23 ноября 2016, 02:46

Более 500 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской области могут остаться без воды из-за бездействия так называемых властей.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированным территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В связи с неуплатой отдельными районами Луганской области за поставленную воду, более полумиллиона жителей региона, подавляющее большинство которых проживает в неподконтрольной Украине территории, могут остаться без водоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за систематического непоступления платежей за объемы воды, потребленный на неподконтрольной территории в течение последних лет.

"В результате, долг водоснабжающего предприятия КП "Попаснянский районный водоканал" за потребленную электроэнергию превысил 121 млн грн и грозит банкротством предприятия. Следствием этого может стать полное прекращение водоснабжения в регионе, как на неподконтрольной, так и на подконтрольной украинскому правительству территории, что приведет к гуманитарной и экологической катастрофе", - отметили в министерстве.

Министерство подчеркивает, что украинская сторона принимает все возможные меры для недопущения развития ситуации по такому сценарию. В частности, были отремонтированы водопроводы, установлены приборы учета, принят соответствующий тариф на водоснабжение и т.д.

Также в качестве временной меры, была достигнута договоренность с Международным Комитетом Красного Креста, который предоставил средства, что позволило не прекращать водоснабжение в течение последних двух месяцев. Это также позволило начать отопительный сезон.

"В свою очередь, представители ОРЛО, вопреки Минским договоренностям, продолжают игнорировать инициированные украинской стороной предложения по решению вопроса оплаты за поставленную воду", - говорится в заявлении.

Темы: "ЛНР"
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