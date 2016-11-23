Трамп не будет преследовать Клинтон по делу о переписке

Избранный президент Дональд Трамп не хочет проводить дальнейшее расследование по делу об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки.

Об этом заявила старший советник Трампа Келлиэн Конвэй,сообщает The Washington Times.

"И я думаю, что Хиллари Клинтон по-прежнему приходится сталкиваться с тем, что большинство американцев не считают ее честной и заслуживающей доверия, но если Дональд Трамп может помочь, то, возможно, что это хорошая вещь", - сообщила она.

Ранее в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке.