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Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой в случае победы на выборах

Понедельник, 10 октября 2016, 06:23

Кандидат в президенты США от Республиканской партии в ходе дебатов заявил, что Хиллари Клинтон была  бы в тюрьме, в том случае, если б он был президентом.

На реплику Клинтон о том, что хорошо, что не такой как Трамп управляет законодательством в США, республиканец завил: "Потому что вы были бы в тюрьме".

Трамп также заявил, что в случае победы на выборах, он поручит генпрокурору расследовать ситуацию, когда Клинтон использовала свою личную электронную почту для рабочей переписки.

При этом Клинтон извинилась за использование личной почты и заявила, что не совершила бы такой ошибки вновь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКлинтон
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