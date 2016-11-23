Адвокат: Админнадзор над сыном Джемилева отменен
Адвокат Николай Полозов сообщил, что трехлетний административный надзор РФ, незаконно установленный над украинским гражданином Хайсером Джемилевым, отменен.
Об этом сообщает "Укринформ".
"По независящим от меня причинам я не мог участвовать в разбирательстве по поводу административного надзора, незаконно установленного над моим подзащитным. Однако, как я узнал, апелляционной инстанцией, Астраханским областным судом, 2 ноября это решение было отменено - по представлению прокуратуры", – пояснил Полозов.
Таким образом, юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсером Джемилевым, о которой говорил ранее Полозов, разрешена.
Ранее сообщалось, что Хайсера Джемилева должны освободить 25 ноября.
Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи из ружья своего отца.
До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.
Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.
Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиционному запросу.
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