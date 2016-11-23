Адвокат: Админнадзор над сыном Джемилева отменен

200 просмотров
0
Среда, 23 ноября 2016, 07:03

Адвокат Николай Полозов сообщил, что трехлетний административный надзор РФ, незаконно установленный над украинским гражданином Хайсером Джемилевым, отменен.

Об этом сообщает "Укринформ".

"По независящим от меня причинам я не мог участвовать в разбирательстве по поводу административного надзора, незаконно установленного над моим подзащитным. Однако, как я узнал, апелляционной инстанцией, Астраханским областным судом, 2 ноября это решение было отменено - по представлению прокуратуры", – пояснил Полозов.

Таким образом, юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсером Джемилевым, о которой говорил ранее Полозов, разрешена.

Ранее сообщалось, что Хайсера Джемилева должны освободить 25 ноября.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи  из ружья своего отца.

До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиционному запросу.

Темы: Джемилев крымские татары права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сына Джемилева должны освободить в пятницу – адвокат 21 ноября 2016, 14:40
Адвокат опасается, что против Хайсера Джемилева в РФ возбудят новое дело 5 ноября 2016, 23:37
Еще один суд РФ не захотел выпускать сына Джемилева 27 октября 2016, 10:53
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ляшко хочет законом отправить ВР, Порошенко и Гройсмана на обследование
Трамп не будет преследовать Клинтон по делу о переписке
Власти "ЛНР" не платят за водоснабжение, жители могут остаться без воды
Россия просит встречи с силовиками, которых задержала СБУ
Все новости
Революция Достоинства

13 книг к годовщине Майдана

Интервью

Никита Кадан: Как художник я пытаюсь противостоять обману