Адвокат: Адміннагляд над сином Джемілєва скасований

200 переглядів
0
Середа, 23 листопада 2016, 07:03

Адвокат Микола Полозов повідомив, що трирічний адміністративний нагляд РФ, незаконно встановлений над українським громадянином Хайсером Джемілєвим, скасований.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Через незалежні від мене причини я не міг брати участь у розгляді з приводу адміністративного нагляду, незаконно встановленого над моїм підзахисним. Однак, як я дізнався, апеляційною інстанцією, Астраханським обласним судом, 2 листопада це рішення було скасовано через поданням прокуратури", - пояснив Полозов.

Таким чином, юридична невизначеність з адміністративним наглядом, встановленим над Хайсером Джемілєвим, про яку говорив раніше Полозов, вирішена.

Раніше повідомлялося, що Хайсера Джемілєва повинні звільнити 25 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ. 

Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадиційним запитом. 

Теми: Джемілєв кримські татари права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сина Джемілєва мають звільнити в п'ятницю – адвокат 21 листопада 2016, 14:40
Адвокат побоюється, що проти Хайсера Джемілєва в РФ порушать нову справу 5 листопада 2016, 23:37
Ще один суд РФ не захотів випускати сина Джемілєва 27 жовтня 2016, 10:53
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ляшко хоче законом відправити Раду, Порошенка і Гройсмана на обстеження
Трамп не переслідуватиме Клінтон у справі про листування
Влада "ЛНР" не платить за водопостачання, мешканці можуть залишитися без води
Росія просить зустрічі із силовиками, яких затримала СБУ
Усі новини
Інфографика

Кому йдуть ваші гроші за електрику

Нове життя не "з понеділка"

8 кроків, щоби стати щасливішим та здоровішим