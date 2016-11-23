Адвокат: Адміннагляд над сином Джемілєва скасований

Адвокат Микола Полозов повідомив, що трирічний адміністративний нагляд РФ, незаконно встановлений над українським громадянином Хайсером Джемілєвим, скасований.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Через незалежні від мене причини я не міг брати участь у розгляді з приводу адміністративного нагляду, незаконно встановленого над моїм підзахисним. Однак, як я дізнався, апеляційною інстанцією, Астраханським обласним судом, 2 листопада це рішення було скасовано через поданням прокуратури", - пояснив Полозов.

Таким чином, юридична невизначеність з адміністративним наглядом, встановленим над Хайсером Джемілєвим, про яку говорив раніше Полозов, вирішена.

Раніше повідомлялося, що Хайсера Джемілєва повинні звільнити 25 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ.

Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадиційним запитом.