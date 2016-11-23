Кадыров хочет нанять инструкторов из США для подготовки спецназа

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Среда, 23 ноября 2016, 11:19

В Чечне создается международный центр для подготовки сил спецназа, куда могут принять на работу частных инструкторов из США.

Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров интервью российскому "Интерфаксу".

По его словам опытом борьбы с террористами в Чечне "интересуются десятки стран".

"Это гигантский городок, аналогов которому нет. Он располагается на площади более 400 га. Одновременно строится около сорока учебных объектов", – рассказывает о центре Кадыров.

Планируется, что там будет своя взлетно-посадочная полоса, парашютный комплекс и объекты для отработки навыков боев с террористами в городских условиях.

"Это фактически целый город с условной школой, больницей, детсадом, административными зданиями. Все это необходимо для получения навыков ведения боевых действий в условиях города", – заявил Кадыров.

По его словам, на начальном этапе власти планируют привлечь до двухсот инструкторов в том числе и из США.

"Нельзя отрицать того факта, что в США есть, и действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке", – сказал Кадыров, отметив, что "частные американские специалисты уже проявили заинтересованность".

Он утверждает, что готовность отправить спецназ на подготовку в Чечню "продемонстрировали многие страны".

"Отдельные страны пожелали не афишировать сотрудников спецназа, которые станут курсантами центра. Возможно, это и нормально. Но желают направить своих сотрудников по борьбе с терроризмом практически все страны СНГ", – заявляет Кадыров.

Как известно, международные эксперты, украинские военные и местные жители неоднократно сообщали о том, что люди Кадырова воюют на украинском Донбассе на стороне сепаратистов.

Темы: Чечня
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