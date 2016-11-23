Кадиров хоче найняти інструкторів зі США для підготовки спецназу

У Чечні створюється міжнародний центр для підготовки сил спецназу, куди можуть прийняти на роботу приватних інструкторів з США.



Про це заявила глава республіки Рамзан Кадиров інтерв'ю російському "Інтерфаксу".



За його словами досвідом боротьби з терористами в Чечні "цікавляться десятки країн".



"Це гігантське містечко, аналогів якому бракує. Воно розташоване на площі понад 400 га. Одночасно будується близько сорока навчальних об'єктів", – розповідає про центр Кадиров.



Планується, що там буде своя злітно-посадкова смуга, парашутний комплекс і об'єкти для відпрацювання навичок боїв з терористами в міських умовах.



"Це фактично ціле місто з умовною школою, лікарнею, дитсадком, адміністративними будівлями. Все це необхідно для отримання навичок ведення бойових дій в умовах міста", – заявив Кадиров.



За його словами, на початковому етапі влада планує залучити до двохсот інструкторів в тому числі і з США.



"Не можна заперечувати того факту, що в США є, і дійсно круті хлопці з багатим досвідом участі в гласних і негласних спецоперації в Латинській Америці, Азії, Африці", – сказав Кадиров, відзначивши, що "приватні американські фахівці вже виявили зацікавленість".



Він стверджує, що готовність відправити спецназ на підготовку в Чечні "продемонстрували багато країн".



"Окремі країни побажали не афішувати співробітників спецназу, які стануть курсантами центру. Можливо, це і нормально. Але бажають направити своїх співробітників по боротьбі з тероризмом практично всі країни СНД", – заявляє Кадиров.



Як відомо, міжнародні експерти, українські військові та місцеві мешканці неодноразово повідомляли, що люди Кадирова воюють на українському Донбасі на боці сепаратистів.