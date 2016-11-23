Климкин: безвизовый режим будет в этом году

Министр иностранных дел Павел Климкин прогнозирует предоставление Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины до конца 2016 года.

Об этом он заявил журналистам, сообщают "Украинские новости".

"У нас есть четкие решения всех трех европейских институций – это Европейская комиссия, Европейский парламент и страны-члены Евросоюза. Они четко сказали, что мы выполнили свои обязательства... Я очень надеюсь, что до конца года решение будет согласовано и принято", – сказал он.

По его словам, после принятия соответствующего решения необходимо несколько недельдля введения его в действие.

Как известно, 18 ноября президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что рассчитывает на достижение институтами ЕС договоренности о механизме приостановки безвизового режима для третьих стран в ближайшее время.

Как известно, по словам заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, на саммите Украина-Евросоюз, который состоится в Брюсселе 24 ноября, не будут озвучивать дату начала действия безвизового режима для Украины.