Клімкін: безвізовий режим буде в цьому році

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Середа, 23 листопада 2016, 13:14

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прогнозує надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України до кінця 2016 року.

Про це він заявив журналістам, повідомляють "Українські новини".

"У нас є чіткі рішення всіх трьох європейських інституцій – це Європейська комісія, Європейський парламент і країни-члени Євросоюзу. Вони чітко сказали, що ми виконали свої зобов'язання... Я дуже сподіваюся, що до кінця року рішення буде узгоджено і прийнято", – сказав він.

За його словами, після прийняття відповідного рішення необхідно кілька тижнів для введення його в дію.

Як відомо, 18 листопада президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що розраховує на досягнення інститутами ЄС домовленості про механізм припинення безвізового режиму для третіх країн найближчим часом.

Як відомо, за словами заступника голови Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва, на саміті Україна-Євросоюз, який відбудеться в Брюсселі 24 листопада, не будуть озвучувати дату початку дії безвізового режиму для України.

Теми: візи Клімкін ЄС
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