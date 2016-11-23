Украина составляет список причастных к аресту Афанасьева в Крыму

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Среда, 23 ноября 2016, 15:17

Прокуратура АР Крым, работающая в Киеве, собирает данные о причастных к аресту Геннадия Афанасьева в Крыму, чтобы сформировать санкционный список.

Об этом бывший политзаключенный Афанасьев, вызволенный из российской тюрьмы, рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Крым.Реалии".

"Мы делаем экспертизы с подписей судей. Например, судьи, которые меня брали под арест, которые называют себя российскими судьями, они имели украинское удостоверение, и даже штампы на моем деле украинские", – рассказал он.

"Мы сделали запрос в СБУ, чтобы определить каждого, кто перешел на сторону оккупанта, чтобы подтвердить их личности. Такое же дело ведется по делу Сенцова, Кольченко", – добавил Афанасьев.

Он также уточнил, что правозащитники собрали уже 269 фактов о нарушениях прав человека в Крыму – и "большинство людей, которые это делали, уже известны".

"Если против них введут персональные санкции, то другие люди, склонные к совершению нарушений, будут делать все, чтобы избежать таких действий", – полагает Афанасьев.

"Они не станут исполнять приказы Российской Федерации, боясь, что их дети не смогут выезжать на территории других стран, что они потеряют все свое имущество на территории других стран и что они никогда не выедут за территорию России", – добавил он.

Как известно, в России Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества, в 2015 году его осудили к 7 годам заключения.

Однако Геннадий Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года: их обменяли на подозреваемых по одесскому "делу 2 мая".

В начале ноября Министерство финансов США ввело санкции против шестерых депутатов Госдумы, избранных в аннексированном Россией Крыму.

Ранее страны Запада ввели ряд экономических санкций для причастных к аннексии Крыма и конфликту на Донбассе.

Темы: Политзаключенные Крым санкции Сенцов
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