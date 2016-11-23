По делу Ефремова допросят экс-регионала, который накануне вышел из СИЗО

Экс-регионал Владимир Медяник пришел в суд, где рассматривается ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова.



Об этом из Печерского райсуда Киева сообщает корреспондент "Украинской правды".

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В суде Медяник находится в качестве свидетеля.



Судья Владимир Карабань удовлетворил ходатайство защиты Ефремова о его допросе в зале суда.



Как известно, 23 ноября Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение продолжения экс-регионалу меры пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта - экс-нардепа Медяника.

Он подозревался в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.

24 октября стало известно, что администрация Лукьяновского СИЗО освободила Медяника.



Адвокат Медяника Олег Бабич сообщил, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении его подзащитного, и он вышел на свободу.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП