Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионал Медяник вышел на свободу

Понедельник, 24 октября 2016, 17:10
Регионал Медяник вышел на свободу
zn.ua

Администрация Лукьяновского СИЗО освободила бывшего депутата Верховной Рады Владимира Медяника (фракция Партии регионов).

Об этом сообщил источник в его окружении, передают Українські новини.

"Он вышел из СИЗО", - сказал собеседник.

Судебного решения о его освобождении не было, и скорее всего он был освобожден из-за закрытия уголовного производства против него Генеральной прокуратурой.

Адвокат Медяника Олег Бабич сообщил, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении его подзащитного, и он вышел на свободу, передает Интерфакс-Украина.

"Генеральная прокуратура Украины приняла решение закрыть уголовное производство в отношении Медяника. Сегодня Владимир Юрьевич освобожден из-под стражи, все претензии к нему сняты", - рассказал он в понедельник.

В Генеральной прокуратуре подтвердили "Украинской правде" информацию о закрытии уголовного производства против Медяника. Как отметила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, производство закрыли в понедельник, 24 октября, из-за отсутствия доказательств виновности Медяника.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.

Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.

Он подозревался в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
Все новости...
Реклама: