У берегов Японии произошло еще одно землетрясение, Фукусиму тоже "зацепило"
На северо-востоке Японии в ночь на 24 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.
Об этом сообщает издание "Kyodo News" со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.
Подземные толчки затронули территорию северо-восточной и восточной Японии, в частности префектуры Ибараки, Мияги, Ямагата, Тотиги, Сайтама, Тиба, а также префектуру Фукусима.
По данным Токийской энергетической компании (TERCO), никих повреждений на обеих атомных станциях не наблюдается.
Никаких предупреждений о цунами также не поступало.
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