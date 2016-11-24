У берегов Японии произошло еще одно землетрясение, Фукусиму тоже "зацепило"

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Четверг, 24 ноября 2016, 02:57

На северо-востоке Японии в ночь на 24 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Об этом сообщает издание "Kyodo News" со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

Подземные толчки затронули территорию северо-восточной и восточной Японии, в частности префектуры Ибараки, Мияги, Ямагата, Тотиги, Сайтама, Тиба, а также префектуру Фукусима.

По данным Токийской энергетической компании (TERCO), никих повреждений на обеих атомных станциях не наблюдается.

Никаких предупреждений о цунами также не поступало.

Темы: Япония
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