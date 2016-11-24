Забастовка пилотов Lufthansa продолжится и в пятницу

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Четверг, 24 ноября 2016, 05:54

Пилоты авиакомпании Lufthansa планируют продолжить забастовку в пятницу, 25 ноября.

Об этом сообщили в профсоюзе пилотов Cockpit, пишет DW.

"После того, как нынешняя забастовка почти полностью парализовала авиасообщение на самолетах Lufthansa, в пятницу прекратится обслуживание рейсов на короткие расстояния с вылетом с территории Германии", - говорится в сообщении.

23 ноября Lufthansa отменила 876 рейсов, на 24 ноября отменены 912 рейсов, в том числе 82 - межконтинентальных. По оценкам дирекции авиакомпании, за два дня от забастовки пострадают около 215 тыс. пассажиров.

Профсоюз пилотов возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на дирекцию Lufthansa, которая "не демонстрирует никакой готовности к компромиссу и не представила ни одного предложения, которое заслуживает рассмотрения".

Дирекция Lufthansa призвала Cockpit согласиться на привлечение третейского арбитража по урегулированию трудового конфликта.

В Киеве Международный аэропорт "Борисполь"  сообщает о нестабильности работы большинства рейсов авиакомпании "Lufthansa".

"24 ноября отменены рейсы Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35, Киев-Франкфурт в 14:05 и Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35. Без изменений в расписании будет осуществлен вылет рейса Киев-Франкфурт в 6:00", - отметили в "Борисполе". 

Пассажиров призывают следить за изменениями расписания рейсов на он-лайн табло аэропорта.

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