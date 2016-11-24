Страйк пілотів Lufthansa триватиме й у п'ятницю

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Четвер, 24 листопада 2016, 05:54

Пілоти авіакомпанії Lufthansa планують продовжити страйк у п'ятницю, 25 листопада.

Про це повідомили у профспілці пілотів Cockpit, пише DW.

"Після того, як нинішній страйк майже повністю паралізував авіасполучення на літаках Lufthansa, у п'ятницю припиниться обслуговування рейсів на короткі відстані з вильотом з території Німеччини", - йдеться у повідомленні. 

23 листопада Lufthansa скасувала 876 рейсів, на 24 листопада скасовано 912 рейсів, у тому числі 82 - міжконтинентальних. За оцінками дирекції авіакомпанії, за два дні від страйку постраждають близько 215 тисяч пасажирів.

Профспілка пілотів покладає відповідальність за ситуацію, що склалася, на дирекцію, яка "не демонструє ніякої готовності до компромісу і не представила жодної пропозиції, що заслуговує розгляду".

Дирекція Lufthansa закликала Cockpit погодитися на залучення третейського арбітражу до врегулювання трудового конфлікту.

У Києві Міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомляє про нестабільність роботи більшості рейсів авіакомпанії "Lufthansa". 

"24 листопада відмінено рейси Київ-Мюнхен о 06:25 та 15:50, Мюнхен-Київ о 15:00 та 22:35, Київ-Франкфурт о 14:05 та Франкфурт-Київ о 13:15 та 20:35. Без змін у розкладі буде здійснено виліт рейсу Київ-Франкфурт о 6:00", - зазначили у "Борисполі"

Пасажирів закликають слідкувати за змінами розкладу рейсів на он-лайн табло аеропорту.

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