Суд по Ефремову заседал до 3 ночи

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Четверг, 24 ноября 2016, 08:44

Заседание Печерского суда по делу экс-главы Партии регионов Александра Ефремова продолжалось до 3 часов утра.

Об этом сообщает телеканал 112.

Заседание началось в среду и продлилось около 17 часов. В 3:15 суд взял перерыв до 9 утра четверга. В четверг истекает термин меры пресечения.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

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IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 09:33
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является захлестнувший всю Украину и вал наркомании. "Закладчики" наркоты и их клиенты едва ли не плотными колоннами, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" зелья, другие, не таясь, непрерывно ищут эти "закладки" под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах…

СБУ делает вид, что это ее не касается.

Полицействующие уроды – тем более!

В этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро всем станет не до отопительного сезона.

Еще большими дебилами в сравнении с мэром, предстали в программе Фреймут приехавшие в несметном множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
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IP: 91.196.177.---Logic200924.11.2016 09:02
От вам і "закон Савченко".
В перший же день після затримання потрібно було запросити реальний строк
для розслідування. Розслідувати, передати в суд, а не тягнути.
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