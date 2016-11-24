Суд по Ефремову заседал до 3 ночи
Заседание Печерского суда по делу экс-главы Партии регионов Александра Ефремова продолжалось до 3 часов утра.
Об этом сообщает телеканал 112.
Заседание началось в среду и продлилось около 17 часов. В 3:15 суд взял перерыв до 9 утра четверга. В четверг истекает термин меры пресечения.
Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
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СБУ делает вид, что это ее не касается.
Полицействующие уроды – тем более!
В этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро всем станет не до отопительного сезона.
Еще большими дебилами в сравнении с мэром, предстали в программе Фреймут приехавшие в несметном множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
В перший же день після затримання потрібно було запросити реальний строк
для розслідування. Розслідувати, передати в суд, а не тягнути.