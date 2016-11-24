Суд по Єфремову засідав до 3 ночі

3048 переглядів
2
Четвер, 24 листопада 2016, 08:44

Засідання Печерського суду у справі екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова тривало до 3 години ранку.

Про це повідомляє телеканал 112.

Засідання почалося в середу і тривало близько 17 годин. О 3:15 суд взяв перерву до 9 ранку четверга. У четвер закінчується термін запобіжного заходу.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 09:33
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является захлестнувший всю Украину и вал наркомании. "Закладчики" наркоты и их клиенты едва ли не плотными колоннами, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" зелья, другие, не таясь, непрерывно ищут эти "закладки" под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах…

СБУ делает вид, что это ее не касается.

Полицействующие уроды – тем более!

В этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро всем станет не до отопительного сезона.

Еще большими дебилами в сравнении с мэром, предстали в программе Фреймут приехавшие в несметном множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.196.177.---Logic200924.11.2016 09:02
От вам і "закон Савченко".
В перший же день після затримання потрібно було запросити реальний строк
для розслідування. Розслідувати, передати в суд, а не тягнути.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Слободян: Гумконвої РФ – спроба зберегти хорошу міну за поганої гри
Суд по Єфремову засідав до 3 ночі
Єврокомісар Шевчович поїде до Москви домовлятися про газ для України
"Укрзалізниця" хоче суттєво підвищити тарифи на пасажирські перевезення
Усі новини
Посилання тижня

Корисні книги, музика, краса і дивні колекції

Відео

7 найпопулярніших відео зі світових TEDx конференцій