Суд по Єфремову засідав до 3 ночі
Засідання Печерського суду у справі екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова тривало до 3 години ранку.
Про це повідомляє телеканал 112.
Засідання почалося в середу і тривало близько 17 годин. О 3:15 суд взяв перерву до 9 ранку четверга. У четвер закінчується термін запобіжного заходу.
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
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СБУ делает вид, что это ее не касается.
Полицействующие уроды – тем более!
В этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро всем станет не до отопительного сезона.
Еще большими дебилами в сравнении с мэром, предстали в программе Фреймут приехавшие в несметном множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
В перший же день після затримання потрібно було запросити реальний строк
для розслідування. Розслідувати, передати в суд, а не тягнути.