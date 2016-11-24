Суд по Єфремову засідав до 3 ночі

Засідання Печерського суду у справі екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова тривало до 3 години ранку.

Про це повідомляє телеканал 112.

Засідання почалося в середу і тривало близько 17 годин. О 3:15 суд взяв перерву до 9 ранку четверга. У четвер закінчується термін запобіжного заходу.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".