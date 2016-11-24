Суд отменил возможность залога для дезертиров, пойманных возле Крыма

Центральный райсуд Николаева отменил возможность внесения залога за задержанных на админгранице с аннексированным Крымом дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сообщение суда.

Указано, что 23 ноября в суде было рассмотрено ходатайство следователя об изменении способа исполнения меры пресечения задержанным.

Учитывая то, что военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, суд решил, что к ним может быть применена исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, суд изменил свое предыдущее решение и отменил залог для арестованных дезертиров.

Как известно, 22 ноября суд арестовал Одинцова и Баранова, но установил залог 350 и 250 тысяч гривен.

В СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

В России заявляют, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".