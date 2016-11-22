СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров
Служба безопасности рассказала подробности задержания дезертиров на админгранице с Крымом.
Видео задержания обнародовал на брифинге в Киеве 22 ноября глава СБУ Василий Грицак.
Грицак уточнил, на этот раз видеозапись не постановочная, а аутентичная, снятая на месте событий.
По словам главы СБУ, дезертиров, перешедших на российскую сторону, – Александра Баранова и Максима Одинцова – СБУ задержала на административной границе с Крымом на Чонгаре без провокаций.
"Это бывшие военнослужащие ВСУ, сначала их было трое, они хотели получить документы об окончании учебного заведения за деньги", – сказал Грицак.
"Они хотели получить документы о высшем образовании, чтобы стать офицерами РФ", – добавил он.
Грицак отметил, что третий военный просто не приехал на Чонгар, поэтому его не задержали.
Документы о высшем образовании дезертирам должен был передать курьер на административной границе с Крымом, СБУ отследила этого курьера.
"Они хотели выманить этого курьера на ту сторону. То есть он реально рисковал своей жизнью", – добавил Грицак.
Глава СБУ также отметил, что дезертирам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.
Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в армию РФ.
В России же заявляли, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой".
Роман Кравец, Валентина Романенко, УП