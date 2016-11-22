Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров

Вторник, 22 ноября 2016, 13:57
СБУ обнародовала видео задержания крымских дезертиров

Служба безопасности рассказала подробности задержания дезертиров на админгранице с Крымом.

Видео задержания обнародовал на брифинге в Киеве 22 ноября глава СБУ Василий Грицак.

Грицак уточнил, на этот раз видеозапись не постановочная, а аутентичная, снятая на месте событий.

По словам главы СБУ, дезертиров, перешедших на российскую сторону, – Александра Баранова и Максима Одинцова – СБУ задержала на административной границе с Крымом на Чонгаре без провокаций.

"Это бывшие военнослужащие ВСУ, сначала их было трое, они хотели получить документы об окончании учебного заведения за деньги", – сказал Грицак.

"Они хотели получить документы о высшем образовании, чтобы стать офицерами РФ", – добавил он.

 
 


Грицак отметил, что третий военный просто не приехал на Чонгар, поэтому его не задержали.

Документы о высшем образовании дезертирам должен был передать курьер на административной границе с Крымом, СБУ отследила этого курьера.

"Они хотели выманить этого курьера на ту сторону. То есть он реально рисковал своей жизнью", – добавил Грицак.

Глава СБУ также отметил, что дезертирам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей судом в Николаеве с возможностью внесения залога 250 и 350 тысяч гривен.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в армию РФ.

В России же заявляли, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
СБУ
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: