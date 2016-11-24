В Генштабе объяснили: не все военные крымчане – дезертиры

Насильно мобилизованные в российскую армию крымчане не являются дезертирами для Украины.

Об этом сказал представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире радио "Крым.Реалии".

В то же время, по его словам, это не касается украинских военных, нарушивших присягу, они будут отвечать по всей строгости украинского законодательства.

"Военнослужащие украинских вооруженных сил, которые изменили присяге на верность народу Украины и в установленные законом сроки не вышли на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы, являются дезертирами. В отношении всех этих военнослужащих возбуждены уголовные дела", – сказал Селезнев.

"Что касается граждан Украины, которые в настоящее время находятся на временно оккупированной территории Крыма и получают повестки, кто-то из них призывается в ряды вооруженных силы России, – то правовые последствия для таких категорий граждан не являются фатальными", – заверил он.

В 2014 году Селезнев говорил, что после аннексии Крыма в апреле в списке желающих вступить в ряды Черноморского Флота России было 9 тысяч бывших военнослужащих Украины, а 30% из украинских военнослужащих переехали на материковую часть Украины.

Он не утверждал, что все оставшиеся на полуострове продолжили службу в российской армии, многие могли просто уволиться.

Согласно украинскому законодательству, военные, которые перешли на службу в российскую армию, считаются дезертирами.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, в отношении них расследуют уголовные дела по статьям дезертирство и госизмена.

В частности, в начале недели стало известно о задержании на Чонгаре двух военных из аннексированного Крыма, которых украинская власть называет дезертирами.