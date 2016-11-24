НАБУ задержало 4 человек, которые хотели разворовать 18 млн грн

00
0
Четверг, 24 ноября 2016, 18:25

Детективы НАБУ в Запорожской области разоблачили организованную группу, участники которой пытались завладеть средствами "Запорожгражданпроект" в сумме более 18 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг.

"Для достижения плана совершения преступления участники группы (в том числе руководители государственного предприятия) в течение 2015 создали фиктивную задолженность ГП перед подконтрольным частным предприятием, обратились в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревались получить средства за счет реализации недвижимого имущества ГП", - сказано в сообщении.

Указывается, что в настоящее время задержано 4 человека.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье "покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог".

Украинская правда

Темы: НАБУ Запорожье арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тимошенко написала жалобу на "партнеров Порошенко" и в НАБУ, и в СБУ 24 ноября 2016, 14:35
Тимошенко потребует от НАБУ взяться за Порошенко и Гонтареву 23 ноября 2016, 13:52
Тарута пожаловался НАБУ на Гонтареву 18 ноября 2016, 19:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко обсудил российскую агрессию с Трампом
Туск и Юнкер: Франция и Германия не будут блокировать безвиз
Юнкер требует от стран-членов ЕС предоставить безвиз Украине в 2016 году
СБУ проведет экспертизу записей разговоров заместителя Гонтаревой
Все новости
5 пояснений

Как правильно употреблять антибиотики

Искусство на баррикадах

Отчаяние и гнев на Михайловской. Фрагменты из книги "Майдан от первого лица"