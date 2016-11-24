Ефремов отказался от своих адвокатов

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Четверг, 24 ноября 2016, 21:42

Бывший депутат Верховной Рады и руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов отказался от услуг своих адвокатов.

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" из зала суда.

"У меня не остается другого выбора, я прощу прощения у своих адвокатов и отказываюсь от их услуг", - сказал он.

Ефремов отметил, что отказался от своих защитников Александра Лысака, Евгения Солодко и Александра Мельникова в знак протеста против того, что судья Владимир Карабань не удовлетворял ходатайства адвокатов.

В частности, Ефремова возмутило то, что судья не обязал прокурора Павла Кожухивского предоставить выписку из движения уголовного производства.

Ефремов утверждает, что в данной выписке речь должна были идти о том, что его задержал не уполномоченный на эти действия сотрудник правоохранительных органов.

По состоянию на 21:20 судья Карабань ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Как известно, с 19 ноября Печерский районный суд Киева рассматривает продление ареста Ефремова.

 

Темы: Ефремов суд
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