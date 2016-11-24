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Суд по Ефремову заседал до 3 ночи

Четверг, 24 ноября 2016, 07:44
Суд по Ефремову заседал до 3 ночи

Заседание Печерского суда по делу экс-главы Партии регионов Александра Ефремова продолжалось до 3 часов утра.

Об этом сообщает телеканал 112.

Заседание началось в среду и продлилось около 17 часов. В 3:15 суд взял перерыв до 9 утра четверга. В четверг истекает термин меры пресечения.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Темы: Ефремов
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