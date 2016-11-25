В очередях на границе с Польшей почти 1400 авто

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Пятница, 25 ноября 2016, 01:57

В пунктах пропуска в очередях на границе с Польшей по состоянию на 22:00 24 ноября скопились 1390 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 350 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 200, "Шегини" - 180, "Угринов" - 150, "Грушев" - 110, "Краковец" - 90, "Смильница" - 10.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 80 авто. В других ПП на этом направлении очередей нет.

На границе с Молдовой, Венгрией и Словакией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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