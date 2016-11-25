У чергах на кордоні з Польщею майже 1400 авто

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 01:57

У пунктах пропуску в чергах на кордоні з Польщею станом на 22:00 24 листопада зібралися 1390 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 350 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 200, "Шегині" - 180, "Угринів" - 150, "Грушів" - 110, "Краковець" - 90, "Смільниця" - 10.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 80 авто. В інших ПП на цьому напрямку черг немає.

На кордоні з Молдовою, Угорщиною і Словаччиною автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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