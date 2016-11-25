ОБСЕ зафиксировала рекордный уровень нарушений на Донбассе

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Пятница, 25 ноября 2016, 03:42

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за последние недели на востоке Украины зарегистрировано наибольшее количество случаев нарушения режима перемирия за все время наблюдений.

Об этом заявил в четверг представитель США при организации Даниэль Байер, выступая в Постоянном совете ОБСЕ, передает "Укринформ".

"Ситуация продолжает ухудшаться в восточной части Украины. Так, в середине ноября нарушение режима прекращения огня достигло самого высокого уровня с момента создания Специальной мониторинговой миссии в 2014 году", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ОБСЕ на прошлой неделе зарегистрировала наибольшее за всю историю количество нарушений с использованием тяжелых вооружений, в том числе, систем залпового огня.

При этом Байер подчеркнул, что основную ответственность за эти нарушения продолжают нести российско-сепаратистские силы. В этой связи он призвал стороны в полной мере выполнять Минские соглашения и обеспечить миссии полный доступ ко всем территориям Донбасса, особенно к тем, которые находятся под контролем боевиков.

Также американский дипломат обратил внимание на увеличение случаев запугивания международных наблюдателей со стороны сепаратистов. Только за последние два месяца их было зарегистрировано девять, и во всех случаях они остались безнаказанными.

"Это неприемлемо. Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, должны признавать свою ответственность за такое поведение и запрещать запугивания и угрозы в адрес наблюдателей", - подчеркнул Байер.

От имени США он призвал стороны конфликта отвести войска из гражданских районов и поблагодарил украинскую сторону за объявленную готовность осуществить этот шаг.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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