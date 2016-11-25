ОБСЄ зафіксувала рекордний рівень порушень на Донбасі

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 03:42

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, за останні тижні на сході України зареєстровано найбільшу кількість випадків порушення режиму перемир'я за весь час спостережень.

Про це заявив в четвер представник США при організації Даніель Байєр, виступаючи в Постійній раді ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Ситуація продовжує погіршуватися в східній частині України. Так, в середині листопада порушення режиму припинення вогню досягло найвищого рівня з моменту створення Спеціальної моніторингової місії в 2014 році", - зазначив він.

Крім того, за його словами, ОБСЄ минулого тижня зареєструвала найбільшу за всю історію кількість порушень з використанням важких озброєнь, в тому числі, систем залпового вогню.

При цьому Байєр підкреслив, що основну відповідальність за ці порушення продовжують нести російсько-сепаратистські сили. У зв'язку з цим він закликав сторони в повній мірі виконувати Мінські угоди і забезпечити місії повний доступ до всіх територій Донбасу, особливо до тих, які перебувають під контролем бойовиків.

Також американський дипломат звернув увагу на збільшення випадків залякування міжнародних спостерігачів з боку сепаратистів. Тільки за останні два місяці їх було зареєстровано дев'ять, і у всіх випадках вони залишилися безкарними.

"Це неприйнятно. Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, повинні визнавати свою відповідальність за таку поведінку і забороняти залякування і погрози на адресу спостерігачів", - підкреслив Байєр.

Від імені США він закликав сторони конфлікту відвести війська з цивільних районів і подякував українській стороні за оголошену готовність здійснити цей крок.

Теми: ОБСЄ Донбас
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