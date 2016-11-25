СБУ перекрыла канал поставки оружия из АТО в Киев

00
0
Пятница, 25 ноября 2016, 05:24

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с СБУ перекрыли канал поставки огнестрельного оружия из зоны АТО, которое планировалось сбыть на территории Киевской области и Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"В ходе проведения следственных розыскных действий, правоохранительными органами изъято 8 автоматов АКМ-7.62, части к стрелковому оружию и 2 гранатомета ГП-25", - говорится в сообщении.

Оружие хранилось в одном из заброшенных помещений села Иванки Днепропетровской области.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение происхождения оружия, его возможного похищения из военных подразделений и установления всех причастных лиц к незаконному его перемещению и сбыту", - отметили в прокуратуре.

 
Темы: АТО оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики в четверг 11 раз обстреляли позиции украинских военных 24 ноября 2016, 18:36
Образование участников АТО и порядок, которого так долго ждали 24 ноября 2016, 14:32
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб – штаб 24 ноября 2016, 12:47
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ зафиксировала рекордный уровень нарушений на Донбассе
В Минюсте ответили на обвинения НАПК о блокировке проверки е-деклараций
Новый год Ефремов будет встречать за решеткой
Ефремов отказался от своих адвокатов
Все новости
От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах

Проект

Зачем немец проехал по Украине с куском военного самолета на крыше?