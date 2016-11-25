СБУ перекрила канал постачання зброї з АТО до Києва

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з СБУ перекрили канал постачання вогнепальної зброї з зони АТО, яке планувалося збути на території Київської області та Києва.

Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

"У ході проведення слідчих розшукових дій, правоохоронними органами вилучено 8 автоматів АКМ-7.62, частини до стрілецької зброї та 2 гранатомета ГП-25", - йдеться в повідомленні.

Зброя зберігалася в одному з покинутих приміщень села Іванки Дніпропетровської області.

"На даний час проводяться першочергові слідчі дії, направлені на з’ясування походження зброї, її можливого викрадення з військових підрозділів та встановлення усіх причетних осіб до незаконного її переміщення та збуту", - відзначили в прокуратурі.