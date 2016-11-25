В РФ после учебного прыжка с парашютом пропали три десантника

00
0
Пятница, 25 ноября 2016, 06:03

В Краснодарском крае РФ ведутся поиски трех десантников, пропавших после прыжка с парашютом во время учений ВДВ. 

Об сообщила в пятницу пресс-служба Южного военного округа, передает ТАСС.

"24 ноября при выполнении военнослужащими Новороссийского соединения ВДВ плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Темрюкском районе Краснодарского края трое военнослужащих приземлились вне заданной площадки приземления, на водную поверхность реки Кубань", - говорится в сообщении.

Организован поиск военных. На месте работает комиссия командования Воздушно-десантных войск РФ совместно с правоохранительными органами.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко обсудил российскую агрессию с Трампом 24 ноября 2016, 16:10
Россиянин заграбастал $6 млн с лимана на Одещине, идут обыски – СБУ 24 ноября 2016, 15:55
Тимошенко написала жалобу на "партнеров Порошенко" и в НАБУ, и в СБУ 24 ноября 2016, 14:35
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ зафиксировала рекордный уровень нарушений на Донбассе
В Минюсте ответили на обвинения НАПК о блокировке проверки е-деклараций
Новый год Ефремов будет встречать за решеткой
Ефремов отказался от своих адвокатов
Все новости
От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах

Проект

Зачем немец проехал по Украине с куском военного самолета на крыше?