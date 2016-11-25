В РФ после учебного прыжка с парашютом пропали три десантника

В Краснодарском крае РФ ведутся поиски трех десантников, пропавших после прыжка с парашютом во время учений ВДВ.

Об сообщила в пятницу пресс-служба Южного военного округа, передает ТАСС.

"24 ноября при выполнении военнослужащими Новороссийского соединения ВДВ плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Темрюкском районе Краснодарского края трое военнослужащих приземлились вне заданной площадки приземления, на водную поверхность реки Кубань", - говорится в сообщении.

Организован поиск военных. На месте работает комиссия командования Воздушно-десантных войск РФ совместно с правоохранительными органами.