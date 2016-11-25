У РФ після навчального стрибка з парашутом зникли три десантника

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 06:03

У Краснодарському краї РФ ведуться пошуки трьох десантників, які зникли після стрибка з парашутом під час навчань ВДВ.

Про повідомила в п'ятницю прес-служба Південного військового округу, передає ТАСС.

"24 листопада при виконанні військовослужбовцями Новоросійського з'єднання ВДВ планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом в Темрюкському районі Краснодарського краю троє військовослужбовців приземлилися поза заданного майданчика приземлення, на водну поверхню річки Кубань", - йдеться в повідомленні.

Організовано пошук військових. На місці працює комісія командування Повітряно-десантних військ РФ спільно з правоохоронними органами.

Теми: Росія
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