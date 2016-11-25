Сутки в АТО: 28 обстрелов, боевики били на всех направлениях

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Пятница, 25 ноября 2016, 06:50

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Из артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новогригорьевку. Минометы различных калибров использовали на Мариупольском направлении в районах Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино, Гнутово, Славного и Водяного. Вооружение БМП - вблизи Старогнатовки", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики обстреляли из минометов и гранатометов силы АТО вблизи Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. Из стрелкового оружия были обстреляны Новоалександровка, Станица-Луганская и Крымское.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке. В районе Опытного по силам АТО бил снайпер.

Темы: АТО
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