В прокуратуре объяснили, зачем пришли с обысками в "Гулливер"

00
0
Пятница, 25 ноября 2016, 12:25

В Киеве правоохранители проводят обыски в офисных помещениях в торгово-офисном центре "Гулливер" в рамках расследования хищения средств банка "Михайловский".

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец 25 ноября в Facebook.

"На сегодняшний день в рамках расследования хищения средств банка Михайловский столичными правоохранителями проводится ряд обысков на предприятиях, связанных с бывшими владельцам банка. В частности, и в офисных помещениях, размещенных в торгово-офисном центре "Гулливер" – пояснила она.

Речь идет о предприятиях, которые, по данным следствия, могли быть задействованы в преступных схемах хищения банковских средств на сумму более 900 млн гривен путем получения незаконных кредитов.

"Заметим, что все следственные действия происходят на основании постановлений суда, максимально корректно, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование торговых заведений, расположенных в данном центре", – отметила пресс-секретарь.

Так, по ее словам, вход в здание свободен, обыски проходят только на отдельных этажах, указанных в постановлении суде.

В пятницу утром стало известно, что силовики проводят следственные действия в центре Киева в офисном здании комплекса "Гулливер".

В ноябре ТРЦ "Гулливер" был арестован в рамках дела о банке "Михайловский". ТРЦ принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку.

Украинская правда

Темы: Киев прокуратура банки
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Доступ к офисам в "Гулливере" блокировали не правоохранители – СБУ 25 ноября 2016, 11:44
Кому нужны велодорожки? 25 ноября 2016, 09:58
Утром в "Гулливер" пришли люди с оружием - проводят следственные действия 25 ноября 2016, 09:44
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Допрос Януковича может сорваться: "Правый сектор" блокирует выезд из СИЗО
СБУ: спецслужбы РФ пытались массово вербовать украинских военных
Боевики начали обстрел пункта "Марьинка"
Сын Джемилева освобожден
Все новости
Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций

От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах