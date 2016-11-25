В прокуратуре объяснили, зачем пришли с обысками в "Гулливер"

В Киеве правоохранители проводят обыски в офисных помещениях в торгово-офисном центре "Гулливер" в рамках расследования хищения средств банка "Михайловский".



Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец 25 ноября в Facebook.



"На сегодняшний день в рамках расследования хищения средств банка Михайловский столичными правоохранителями проводится ряд обысков на предприятиях, связанных с бывшими владельцам банка. В частности, и в офисных помещениях, размещенных в торгово-офисном центре "Гулливер" – пояснила она.



Речь идет о предприятиях, которые, по данным следствия, могли быть задействованы в преступных схемах хищения банковских средств на сумму более 900 млн гривен путем получения незаконных кредитов.



"Заметим, что все следственные действия происходят на основании постановлений суда, максимально корректно, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование торговых заведений, расположенных в данном центре", – отметила пресс-секретарь.



Так, по ее словам, вход в здание свободен, обыски проходят только на отдельных этажах, указанных в постановлении суде.



В пятницу утром стало известно, что силовики проводят следственные действия в центре Киева в офисном здании комплекса "Гулливер".



В ноябре ТРЦ "Гулливер" был арестован в рамках дела о банке "Михайловский". ТРЦ принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку.



Украинская правда