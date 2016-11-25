У прокуратурі пояснили, навіщо прийшли з обшуками в "Гулівер"

00
0
П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:25

У Києві правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях у торгово-офісному центрі "Гулівер" в рамках розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський".

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець 25 листопада у Facebook.

"На сьогодні в рамках розслідування розкрадання коштів банку Михайлівський столичними правоохоронцями проводиться ряд обшуків на підприємствах, пов’язаних з колишніми власникам банку. Зокрема, і в офісних приміщеннях, які розміщуються у торгово-офісному центрі "Гулівер" – пояснила вона.

Йдеться про підприємства, які, за даними слідства, могли бути задіяні у злочинних схемах розкрадання банківських коштів на суму понад 900 млн гривень шляхом отримання незаконних кредитів.

"Зауважимо, що усі слідчі дії відбуваються на підставі ухвал суду, максимально коректно, щоб забезпечити безперешкодне функціонування торгових закладів, які розташовані у даному центрі", – наголосила прес-секретар.

Так, за її словами, вхід у будівлю є вільним, обшуки проходять лише на окремих поверхах, зазначених в ухвалі суді.

У п'ятницю вранці стало відомо, що силовики проводять слідчі дії в центрі Києва в офісній будівлі комплексу "Гулівер".

У листопаді ТРЦ Гулівер був заарештований в рамках справи про банк Михайлівський. ТРЦ належить бізнесменові Віктору Поліщуку.

Українська правда

Теми: Київ прокуратура банки
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доступ до офісів у "Гулівері" блокували не правоохоронці - СБУ 25 листопада 2016, 11:44
Кому потрібні велодоріжки? 25 листопада 2016, 09:58
Вранці у "Гулівер" прийшли люди зі зброєю – проводять слідчі дії 25 листопада 2016, 09:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО
СБУ: спецслужби РФ намагалися масово вербувати українських військових
Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"
Син Джемілєва вийшов з тюрми
Усі новини
5 пояснень

Як правильно вживати антибіотики

Інфографика

Кому йдуть ваші гроші за електрику