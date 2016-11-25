Испания объявила в розыск Фирташа из-за отмывания денег
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.
Об этом сообщил представитель прокуратуры, пишет DW.
Как сообщается, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины.
Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ "интересами следствия".
Собеседник издания также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа.
Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.
По словам собеседника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.
Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Фирташа, отметил представитель прокуратуры.
Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.
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...Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями.
И только только с точки зрения "правосудия" Украины (страны, которую собственно и обворовал Фирташ) этот ярчайший представитель ЛГБТ чист аки младенец.
треба ж десь відмивати доходи, наприклад, від підвищення тарифів