Испания объявила в розыск Фирташа из-за отмывания денег

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Пятница, 25 ноября 2016, 12:47

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.

Об этом сообщил представитель прокуратуры, пишет DW.

Как сообщается, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины.

Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ "интересами следствия".

Собеседник издания также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа.

Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.

По словам собеседника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.

Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Фирташа, отметил представитель прокуратуры.

Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.

Экономическая правда

Темы: Фирташ
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IP: 31.43.127.---bugorius25.11.2016 14:14
через сраку вийшли на голову!
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IP: 193.46.66.---Sergio_S25.11.2016 14:04
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

...Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями.

И только только с точки зрения "правосудия" Украины (страны, которую собственно и обворовал Фирташ) этот ярчайший представитель ЛГБТ чист аки младенец.
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IP: 93.72.70.---dorosh25.11.2016 13:52
Дасть Бог, колись Панама оголосить в розшук українських офшорників - депутатів і чиновників, а також Іспанія - про законність коштів на придбання ними вілл.
треба ж десь відмивати доходи, наприклад, від підвищення тарифів
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