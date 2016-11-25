Іспанія оголосила в розшук Фірташа через відмивання грошей

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:47

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

Про це повідомив представник прокуратури, пише DW.

Як повідомляється, Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками - громадянами України.

Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову "інтересами слідства".

Співрозмовник видання також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа.

Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.

За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість.

За словами співрозмовника, мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.

Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.

Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.

Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.

Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.

Економічна правда

Теми: Фірташ
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Коментарі — 3
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IP: 31.43.127.---bugorius25.11.2016 14:14
через сраку вийшли на голову!
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IP: 193.46.66.---Sergio_S25.11.2016 14:04
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

...Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями.

И только только с точки зрения "правосудия" Украины (страны, которую собственно и обворовал Фирташ) этот ярчайший представитель ЛГБТ чист аки младенец.
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IP: 93.72.70.---dorosh25.11.2016 13:52
Дасть Бог, колись Панама оголосить в розшук українських офшорників - депутатів і чиновників, а також Іспанія - про законність коштів на придбання ними вілл.
треба ж десь відмивати доходи, наприклад, від підвищення тарифів
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