Іспанія оголосила в розшук Фірташа через відмивання грошей
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.
Про це повідомив представник прокуратури, пише DW.
Як повідомляється, Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками - громадянами України.
Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову "інтересами слідства".
Співрозмовник видання також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа.
Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.
За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість.
За словами співрозмовника, мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.
Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.
Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.
Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.
Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.
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...Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями.
И только только с точки зрения "правосудия" Украины (страны, которую собственно и обворовал Фирташ) этот ярчайший представитель ЛГБТ чист аки младенец.
треба ж десь відмивати доходи, наприклад, від підвищення тарифів