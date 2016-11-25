Президент позволил штрафовать каналы и радио за сепаратизм

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Пятница, 25 ноября 2016, 16:29

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать нарушителей законодательства.

Об этом свидетельствует информация на сайте законопроекта.

Указано, что законопроект возвращен с подписью от президента.

Законопроект предусматривает, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания может накладывать санкции на теле-, радиовещателей, которые сейчас предусмотрены законодательством.

Также говорится о возможности Нацсовета накладывать штрафы.

Если после штрафа кампания не повторяет нарушение, то штраф в течение года ликвидируется и предупреждения не применяется к этой телерадиокомпании.

Введение таких изменений депутаты мотивировали необходимостью нацрегулятора влиять на информационное пространство Украины, чтобы в нем было таких явлений, как сепаратизм.

Украинская правда

Темы: СМИ Порошенко
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