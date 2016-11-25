Президент дозволив штрафувати канали і радіо за сепаратизм

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 16:29

Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати порушників законодавства.

Про це свідчить інформація на сайті законопроекту.

Вказано, що законопроект повернуто з підписом від президента.

Законопроект передбачає, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення може накладати санкції на теле-, радіомовників, які зараз передбачені законодавством.

Також йдеться про можливість Нацради накладати штрафи.

Якщо після штрафу кампанія не повторює порушення, то штраф протягом року ліквідується і попередження не застосовується до цієї телерадіокомпанії.

Запровадження таких змін депутати мотивували потребою нацрегулятора впливати на інформаційний простір України, щоб в ньому не було таких явищ, як сепаратизм.

Українська правда

Теми: ЗМІ Порошенко
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