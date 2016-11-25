Бежавший Янукович утверждает, что "уход" Крыма спровоцировал Майдан

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Пятница, 25 ноября 2016, 19:03

Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что Майдан создал такую атмосферу в Крыму, что крымчане захотели присоединения к Российской Федерации.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 25 ноября.

При этом Янукович отметил, что "в Крыму всегда были пророссийские настроения".

Бежавший 2 года назад в Россию экс-президент рассказал о том, что крымчан, желающих митинговать против Майдана, якобы преследовали "радикалы".

"Как я отношусь к ситуации по Крыму? Хорошо, что Крым отделился от Украины, или нет? Нет, не хорошо. Я считаю, что это плохо", – сказал Янукович.

"Но почему это произошло? Или, например, для меня это было неожиданностью? Когда я увидел оперативную информацию, как расстреляли около 8 автобусов жителей Крыма, которые приезжали на мирные акции к Верховной Раде… это люди, которые приезжали на мирные акции", – заявил он.

По словам Януковича, "среди митингующих, которые не поддерживали Майдан, были и радикалы, они приходили и призывали: давайте будем брать биты, арматуру – и тоже будем стоять и отстаивать свою точку зрения".  

"Но таких людей оказались единицы – по той информации, которая была в то время у нас, а большинство говорили: "Нет, мы не хотим драться, мы не хотим войны, и именно поэтому мы приезжаем в Киев – чтобы остановить тех людей, которые на Майдане от радикальных действий. Ведь никто не осуждал людей, которые приходили мирно на Майдан – а осуждали радикалов", – заявил Янукович.

"Когда я получил информацию – она была и в фотографиях – когда расстреляли эти автобусы, потом их подожгли, потом избивали этих людей… Один из автобусов взорвался – я видел эту картинку, взорвался бензобак. И люди этим воспользовались и побежали в лес. Так эти радикалы, молодчики в масках, открыли охоту в лесу – и эти люди кто как мог, так и спасались. Большинство из них погибли", – сказал экс-президент.

"Но большая часть вернулась в Крым. И я видел на железнодорожном вокзале стояли и давали интервью, что мы ждем так называемый "поезд дружбы"… Мы им покажем эту дружбу! Вот эти люди рассказывали, что несет Майдан, Крыму. И настроения в Крыму радикализировались", – утверждает он.

По словам Януковича, тогда "люди приняли решение: первое – создавать отряды самообороны, защищаться, и второе – искать защиты у России".  

"И была создана реальная атмосфера для проведения референдума. И то, что крымский народ проголосовал, – это результат провокаций Майдана. Если бы Майдан не спровоцировал такие настроения в Крыму – этого бы не было", – заявил бежавший от гнева протестующих экс-президент.

"Хотя в Крыму всегда были пророссийские настроения. Мы этом очень хорошо знаем. И решение, которое было принято, – оно не вызывало никаких сомнений, что такое решение примет народ Крыма. Вот то, что случилось по Крыму", – заявил Янукович.

Как известно, в конце февраля – в начале марта 2014 года Россия, воспользовавшись сменой власти в Украине после бегства Януковича в РФ, ввела в Крым военных и боевую технику, не предусмотренных соглашениями о Черноморском флоте РФ в Севастополе.

16 марта в присутствии российских военных, "казаков" и пророссийской "самообороны" на полуострове провели незаконный "референдум" о вхождении "Республики Крым" в состав РФ, а уже 18 марта в Москве ставленники Кремля спешно подписали соответствующее "соглашение".

До этого Россия поддерживала пророссийские настроения в АРК через финансирование лояльных к Кремлю политических сил, пропаганду на телевидении и т.п.

Алена Рощенко, УП

Темы: Янукович Крым аннексия Майдан
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Комментарии — 12
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IP: 194.44.127.---svchkvl25.11.2016 21:30
Мій коментар, що нижче до MARTIN PALO
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IP: 194.44.127.---svchkvl25.11.2016 21:27
Так, так сценарій ще пишуть для вас ботів в Москві. Скоро ми про це взанємо і довідаємось.
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 21:07
bop1949:
Вас впереди ждут гигантские открытия про Майдан и за последние 3 года!
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IP: 194.9.71.---ReAlex25.11.2016 21:02
Martin Palo: А визитка Яроша к Януковичу не имеет никакого отношения!
Зато к "правосекам" ещё как имеет.
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 21:00
ReAlex:
А визитка Яроша к Януковичу не имеет никакого отношения! Если хочешь, я могу рассказать, как пошел базар, насчет визитки Яроша, если меня не заблокируют!
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